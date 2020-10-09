Зеленский: мы привезли из Великобритании 2,5 млрд фунтов стерлингов

Стали известны итоги "британского турне" Владимира Зеленского.

Помимо успешного подписания ряда документов (в числе которых — меморандум о взаимопонимании), Лондон выделил Киеву кредитные гарантии на сумму около 2,5 млрд фунтов стерлингов (более 3,2 млрд долларов по курсу на момент написания материала).

"Мы привезли из Великобритании два с половиной миллиарда фунтов стерлингов. Это новая страница украинской-британского сотрудничества и беспрецедентное событие для Украины", — высказался Зеленский.

Планируется, что лондонские деньги пойдут на проекты в следующих областях:

безопасность, оборонный комплекс;

сельское хозяйство;

здравоохранение;

энергетика.

В части обороны страны есть дополнительный пункт: Лондон выдаст Киеву около 1,25 млрд фунтов, на которые в Великобритании построят специальные суда для украинского флота.

Напомним, что визит Зеленского включал в том числе общение с принцем Уильямом и герцогиней Кембриджской Кейт. В Лондон Зеленский приехал с супругой.