Российские правоохранительные органы 7 октября объявили в розыск Светлану Тихановскую. Основание для розыска: разыскивается по статье Уголовного Кодекса.

Тихановская — в удивлении, многие — в недоумении. Зачем России делать такой шаг? Какие задачи решают российские власти, объявляя Тихановскую в розыск?

Прокомментировал специально для "Правды. Ру" научный сотрудник Института славяноведения РАН, сотрудник Центра украинистики и белорусистики Олег Неменский.

"Я так понимаю, что тут нет никакой политики.

Есть действия в рамках формальных процедур, которые обусловлены наличием ряда договоров между Белоруссией и Россией, сотрудничеством в этой сфере. Россия просто обязана объявлять Тихановскую в розыск, после того, как она объявлена в розыск Белоруссией.

Никакого дополнительного политического подтекста под этим нет. Просто работа в рамках формальных процедур", — уверен Неменский.