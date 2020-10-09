Американская комиссия по дебатам не стала слушать Трампа

Неожиданный поворот возник в "деле о втором туре американских дебатов". Эксперты Комиссии по дебатам проигнорировали негативные высказывания Дональда Трампа насчёт "дистанционного" формата мероприятия и настаивают: это необходимо для безопасности.

Таким образом, если Трамп не поменяет мнение, второй тур дебатов не состоится вообще.

Напомним: ранее из-за угрозы коронавируса эксперты Комиссии решили провести второй раунд дебатов по "удалёнке". Мотивация была простая: так безопаснее не только для кандидатов, но и для представителей их штабов. Однако Трамп, узнав о новшестве, тут же его раскритиковал, сообщив, что "не собирается сидеть перед монитором".

"Не собираюсь тратить время на виртуальные дебаты, это не обсуждается. Вы сидите за компьютером и ведёте дебаты — это смешно", — отметил президент США.

Первый тур, по мнению Трампа, он с блеском выиграл, поскольку "Сонный Джо" (так Трамп прозвал Байдена) — "человек с низким IQ".