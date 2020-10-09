В США обвиняют Россию в попытках помешать созданию вакцины от COVID

Россия, Иран и Китай всячески мешают США проводить разработки коронавирусной вакцины и пытаются похитить уже готовые наработки.

Так заявил в интервью ТК Hearst Уильям Эванина, директор Национального центра контрразведки.

"Ни себе — ни людям" — так можно перевести слова Эванина, утверждавшего, что Россия "не сможет вывести свои вакцины на мировой рынок".

Объяснениями того, на чём основаны его выводы, американский контрразведчик утруждать себя нужным не посчитал. Highly likely…