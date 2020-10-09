Нэнси Пелоси хочет использовать 25-ю поправку, чтобы "уволить" Трампа

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси готовит почву для еще одной попытки отстранить президента Дональда Трампа от должности.

Теперь она готовит законопроект о создании комиссии, которая могла бы решить: не слишком ли он болен, чтобы продолжать оставаться президентом.

.@SpeakerPelosi: "Tomorrow, by the way, tomorrow, come here tomorrow. We're going to be talking about the 25th Amendment." Full video here: https://t.co/5q4HIglmaZ pic.twitter.com/8Jeim87yJM — CSPAN (@cspan) October 8, 2020

Отстранить президента от выполнения его обязанностей можно, воспользовавшись 25-ой поправкой Конституции, которая была ратифицирована после убийства президента Джона Ф. Кеннеди в 1963 году.

Согласно ей, вице-президент может взять на себя обязанности исполняющего обязанности президента, если сам глава государства признан "неспособным выполнять свои полномочия и обязанности".

Для её реализации есть 2 пути:

Президент может добровольно принять такое решение и объявить его Конгрессу.

Но еще одно положение поправки позволяет вице-президенту и Кабинету Министров или органу, утвержденному Конгрессом, совместно признать, что президент недееспособен и не может выполнять свою работу.

Сегодня Пелоси поставила под сомнение здоровье Трампа и потребовала от его администрации раскрыть, когда президент в последний раз дал отрицательный результат на коронавирус.