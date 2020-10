Нэнси Пелоси хочет использовать 25-ю поправку, чтобы "уволить" Трампа

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси готовит почву для еще одной попытки отстранить президента Дональда Трампа от должности.

Теперь она готовит законопроект о создании комиссии, которая могла бы решить: не слишком ли он болен, чтобы продолжать оставаться президентом.

.@SpeakerPelosi: "Tomorrow, by the way, tomorrow, come here tomorrow. We're going to be talking about the 25th Amendment."

Full video here: https://t.co/5q4HIglmaZ pic.twitter.com/8Jeim87yJM