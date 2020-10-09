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Нэнси Пелоси хочет использовать 25-ю поправку, чтобы "уволить" Трампа

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси готовит почву для еще одной попытки отстранить президента Дональда Трампа от должности.

Нэнси Пелоси хочет использовать 25-ю поправку, чтобы "уволить" Трампа

Теперь она готовит законопроект о создании комиссии, которая могла бы решить: не слишком ли он болен, чтобы продолжать оставаться президентом.

Отстранить президента от выполнения его обязанностей можно, воспользовавшись 25-ой поправкой Конституции, которая была ратифицирована после убийства президента Джона Ф. Кеннеди в 1963 году.

Согласно ей, вице-президент может взять на себя обязанности исполняющего обязанности президента, если сам глава государства признан "неспособным выполнять свои полномочия и обязанности".

Для её реализации есть 2 пути:

  • Президент может добровольно принять такое решение и объявить его Конгрессу.
  • Но еще одно положение поправки позволяет вице-президенту и Кабинету Министров или органу, утвержденному Конгрессом, совместно признать, что президент недееспособен и не может выполнять свою работу.

Сегодня Пелоси поставила под сомнение здоровье Трампа и потребовала от его администрации раскрыть, когда президент в последний раз дал отрицательный результат на коронавирус.

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