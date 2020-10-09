ВОЗ: в мире зарегистрирован суточный коронавирусный рекорд

Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном росте случаев коронавируса, зарегистрированных 8 октября во всем мире.
Всего за сутки коронавирусом заболели 338 779 человек.
Согласно отчёту ВОЗ, наибольшее число заразившихся «дали»:
Предыдущий рекорд по новым случаям ВОЗ регистрировала 2 октября. Он составил 330 340 инфицированных.
Согласно данным Университета Джона Хопкинса,
число случаев коронавируса по всей планете уже превысило 36306 000 человек, что стало еще одной вехой в распространении заболевания, в результате которого с начала пандемии погибло более 1 000 000 человек.
Группа депутатов Европарламента призвала командующих вооруженными силами Белоруссии не подчиняться Александру Лукашенко.