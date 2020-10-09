В Британии нашли "доказательства сговора" между Huawei и компартией КНР

Комитет по обороне парламента Великобритании представил спецдоклад, в котором говорится, что технология Huawei представляет угрозу для Великобритании и ее граждан.

Документ под названием "Безопасность 5G" основывается на модели собственности компании и полученных ею субсидиях. В нём утверждается, что Huawei "явно тесно связана с китайским государством и Китайской коммунистической партией, несмотря на свои заявления об обратном."

"Наше расследование показало, что есть явные доказательства сговора между Huawei и Китайским государством", — написали члены парламента в поддержку своего решения удалить оборудование компании из сетей Великобритании. — Присутствие Huawei в британских сетях 5G создало значительный риск для безопасности отдельных лиц и нашего правительства".

Председатель комитета обороны Тобиас Эллвуд заявил, что национальная безопасность должна быть главным приоритетом правительства:

"Запад должен срочно объединиться, чтобы создать противовес технологическому доминированию Китая. … Мы не должны отказываться от нашей национальной безопасности ради краткосрочного технологического развития. Это ложный и совершенно ненужный компромисс".

Huawei отвергла эти обвинения как ложные