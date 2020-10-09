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Протесты в Индонезии становятся всё более ожесточенными

Около 400 человек были задержаны в ходе столкновений между полицией и антиправительственными протестующими в Индонезии.

Протесты в Индонезии становятся всё более ожесточенными

Повод для протеста — принятие нового трудового закона, который, по мнению профсоюзов, "отдает предпочтение бизнесу перед рабочими и влияет на их заработную плату, а также идет в ущерб окружающей среде".

Этот закон был одобрен президентом Джоко Видодо в попытке сократить регулирование и привлечь иностранные инвестиции в экономику, которая была разрушена пандемией коронавируса.

"Бутылки с зажигательной смесью, ракеты и водометы были применены демонстрантами и полицией во время протестов в ответ на спорный закон, который был принят с целью стабилизации крупнейшей экономики Юго-Восточной Азии", — пишут местные СМИ.

На фото и видеокадрах, опубликованных очевидцами видно, как горят местные правительственные учреждения, а в ряде городов протестующие вступают в столкновения с вооруженными спецназовцами.

Сообщается, что в течение текущей недели протесты прошли по меньшей мере в 12 местах по всей Индонезии. 183 человека были арестованы в Палембанге на Южной Суматре и еще 200 задержаны в Джакарте.

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