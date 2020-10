Около 400 человек были задержаны в ходе столкновений между полицией и антиправительственными протестующими в Индонезии.

Повод для протеста — принятие нового трудового закона, который, по мнению профсоюзов, "отдает предпочтение бизнесу перед рабочими и влияет на их заработную плату, а также идет в ущерб окружающей среде".

Этот закон был одобрен президентом Джоко Видодо в попытке сократить регулирование и привлечь иностранные инвестиции в экономику, которая была разрушена пандемией коронавируса.

На фото и видеокадрах, опубликованных очевидцами видно, как горят местные правительственные учреждения, а в ряде городов протестующие вступают в столкновения с вооруженными спецназовцами.

authorities fired tear gas to disperse Job Creation law protesters in Sabang junction, few meters from Hotel Indonesia roundabout (📹 taken by journalist Indra Yoga Muhammad, Jakarta 8/10 around 4pm) pic.twitter.com/kMufrno0dU