Трамп заявил, что Китай "заплатит" за распространение COVID-19

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Китай "заплатит" за распространение COVID-19 в мире. Видеообращение с данным заявлением он опубликовал на своей странице в Twitter.

"Китай заплатит большую цену за то, что они сделали с этой страной. Китай заплатит большую цену за то, что они сделали с миром", — заявил Трамп.

Стоит отметить, что США находятся на первом месте в мире по числу заражённых коронавирусом. В стране зарегистрировано более 7,5 млн заболевших. Жертвами инфекции стали 211 тыс. человек, а 2,9 млн вылечились.

Утром 2 октября стало известно, что Дональд Трамп и его жена Мелания Трамп заразились "ковидом". Через несколько дней у американского лидера обнаружили антитела к вирусу.

Лечащий врач президента США Шон Конли рассказал, что Трамп идёт на поправку. Его выписали из госпиталя домой. В настоящее время, по словам доктора, у Трампа не проявляются симптомы заболевания, и он чувствует себя хорошо.