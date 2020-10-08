В США тюремщиков обвинили в пытках заключённых детской песенкой

В США бывших сотрудников тюрьмы обвиняют в жестоком обращении с заключенными, сообщает интернет-издание LADbible.

Фигурантами дела выступают Грегори Корнелл Батлер-младший, Кристиан Майлз и их бывший начальник — Кристофер Хендершотт. Все трое были сотрудниками одной из тюрем штата Оклахома.

В ходе следствия выяснилось, что Батлер и Майлз заставляли четырёх заключённых в течение двух часов стоять со скованными за спиной руками. Кроме того, они постоянно включали узникам детскую песенку "Baby Shark" ("Акулёнок").

Следователи утверждают, что эта песня

"вызвала чрезмерное эмоциональное напряжение у заключенных, которые, скорее всего, уже страдали от других физических стрессоров".

Начальник знал, что тюремщики издеваются над заключёнными, но не не стал этому препятствовать. Всех троих отстранили от должности.