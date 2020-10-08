Трамп готов отказаться от "виртуальных" дебатов

В случае, если дебаты 15 октября действительно проведут в формате "удалёнки", то участие в них — смехотворная затея. Такой вариант совершенно неприемлем. Об этом рассказал Дональд Трамп.

Напомним, что идея о "дистанционных" дебатах поступила из Комиссии по президентским дебатам, члены которой решили серьёзнее озаботиться безопасностью как кандидатов в президенты, так и представителей их штабов.

Но Дональд Трамп идею воспринял в штыки, о чем и сообщил на интервью для Fox Business.

"Я не собираюсь тратить свое время на виртуальные дебаты, это не обсуждается. Вы сидите за компьютером и ведёте дебаты — это смешно", — раскритиковал идею Трамп.

По мнению Трампа, такой вариант дебатов — попытка "защитить Байдена". Президент отметил, что в целом чувствует себя хорошо и уже с 12 октября продолжит активную избирательную кампанию.