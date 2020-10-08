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Вторые дебаты Трампа и Байдена проведут удалённо

Несмотря на успешное выздоровление Дональда Трампа и его обещания вернуться "на трассу" предвыборных гонок уже к 12 октября, вторые дебаты кандидатов в президенты проведут в формате "удалёнки". Это необходимо ради безопасности как обоих кандидатов, так и представителей их штабов.

Вторые дебаты Трампа и Байдена проведут удалённо

Дата и формат дебатов останутся прежними — 15 октября, "вопросы от ведущего". Известно, что ведущий-модератор, Трамп и Байден будут находиться в трех разных местах.

Напомним: первые дебаты запомнились не столько обещаниями кандидатов, сколько их скандальными оскорблениями. Трамп называл Байдена "Сонным Джо", говорил о его глупости и отмечал, что тому "написали антироссийские тексты", а Байден и вовсе охарактеризовал Трампа как "худшего президента в истории США".

По предварительным опросам, проведенным после окончания первых дебатов, победил Байден. Сумеет ли Трамп отыграться?

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