Хайко Маас: Евросоюзу нужен диалог с Россией

Для всех стран ЕС важно вовремя сориентироваться и вступить в продуктивный диалог с Россией. Дело в том, что Штаты постепенно перестают быть "мировым полицейским", так что ЕС вполне может стать довольно мощным "центром силы".

Нужно лишь работать в рамках НАТО и укреплять экономику.

"Нам также нужен общий подход по отношению к России, мы считаем, что это должен быть двойственный подход", - уверен министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Он объяснил свою позицию на примере "дела Навального". В данном случае Европа должна высказать своё мнение "чётким языком", но при формулировании этого мнения не забывать, что "Россия ей нужна". Также без помощи РФ сложно будет решить ливийский и сирийский вопросы, проблемы в зоне Донбасса.

Напомним, что официально Берлин поддерживает санкции против РФ по "делу Навального". Более того, Лондон также присоединился к ЕС в этом вопросе, отмечая, что достоверных версий произошедшего российские власти так и не представили.