Лукашенко заявил, что опыт Минска в борьбе с коронавирусом бесценен

Медицинская практика, разработанная в Белоруссии, уникальна и помогает успешно противостоять коронавирусу. Опыт страны в этом плане бесценен, потому что в ходе "пиковых" моментов пандемии Белоруссия не закрыла границы, не ввела комендантский час и прочие ограничения. Поэтому полученный опыт "бесценен для всего мира".

Такими данными поделился белорусский президент Александр Лукашенко в ходе одного из совещаний по вопросам здравоохранения.

"Тот опыт, который мы получили, бесценен. И тот путь, который мы выбрали, он также сегодня бесценен для всего мира. То есть мы наработали бесценный опыт борьбы с коронавирусом, который надо сегодня использовать", — уверен белорусский лидер.

По мнению Лукашенко, остальные страны решились на такое только недавно, когда начали отменять меры карантина. Однако в условиях пандемии важно помнить: стоит обойтись "без перегибов".