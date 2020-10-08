Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Тарасова пожелала здоровья Медведевой
Штрафы за борщевик в Подмосковье превысили 155 млн рублей
УЕФА опубликовал заявки российских клубов на Лигу чемпионов
В Китае создали гидрогель для восстановления повреждённых нервов
В Дагестане упала ракета, выпущенная из зоны Карабахского конфликта
Звезде сериала "Сваты" не оказали помощь, когда она заболела COVID
Крым получит почти 5 млрд рублей на объекты водоснабжения
Нарышкин: Германия скрывает данные по "делу Навального"
Специалисты хотят построить космические корабли из плесени

Лукашенко заявил, что опыт Минска в борьбе с коронавирусом бесценен

Медицинская практика, разработанная в Белоруссии, уникальна и помогает успешно противостоять коронавирусу. Опыт страны в этом плане бесценен, потому что в ходе "пиковых" моментов пандемии Белоруссия не закрыла границы, не ввела комендантский час и прочие ограничения. Поэтому полученный опыт "бесценен для всего мира".

Лукашенко заявил, что опыт Минска в борьбе с коронавирусом бесценен

Такими данными поделился белорусский президент Александр Лукашенко в ходе одного из совещаний по вопросам здравоохранения.

"Тот опыт, который мы получили, бесценен. И тот путь, который мы выбрали, он также сегодня бесценен для всего мира.

То есть мы наработали бесценный опыт борьбы с коронавирусом, который надо сегодня использовать", — уверен белорусский лидер.

По мнению Лукашенко, остальные страны решились на такое только недавно, когда начали отменять меры карантина. Однако в условиях пандемии важно помнить: стоит обойтись "без перегибов".

"Давайте не будем рекомендовать то, что в принципе невозможно в жизни", — сообщил Лукашенко.

 

Последние материалы
В Китае создали гидрогель для восстановления повреждённых нервов
В Дагестане упала ракета, выпущенная из зоны Карабахского конфликта
Звезде сериала "Сваты" не оказали помощь, когда она заболела COVID
Крым получит почти 5 млрд рублей на объекты водоснабжения
В ООН готовы помочь Киргизии
Возможен ли в Белоруссии военный переворот?
На "задворках России": Киев предложил Лондону создать базу у российских границ
Нарышкин: Германия скрывает данные по "делу Навального"
Специалисты хотят построить космические корабли из плесени
Хованская призвала отозвать проект о всероссийской реновации
Популярное
Мир. Новости мира
На встрече с Меркель Тихановская попросила денег

На встрече с канцлером Германии экс-кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила у Ангелы Меркель денег.

На встрече с Меркель Тихановская попросила денег
Алексиевич сделала заявление о "переодетых русских" в Белоруссии
Новости Белоруссии
Алексиевич сделала заявление о "переодетых русских" в Белоруссии
Российский шоу-бизнес
Жизнь Татьяны Овсиенко складывается не лучшим образом
Мир. Новости мира
Выгодно ли Берлину "инвестировать" в Тихановскую?
Любовь Степушова Возможен ли в Белоруссии военный переворот? Любовь Степушова Руслан Веснянко Христианская Украина в карабахском конфликте поддерживает Азербайджан Руслан Веснянко Усам Оздемиров Мусорная реформа требует прорывных идей Усам Оздемиров
Комментарии
Эксперт: Саакашвили готов к силовому захвату власти
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Христианская Украина в карабахском конфликте поддерживает Азербайджан
Ведьма Алена Полынь: про храм, церковь и собор
"У меня авторитет в России": Кикабидзе о возможных "встречах с русскими"
"У меня авторитет в России": Кикабидзе о возможных "встречах с русскими"
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Ургант пошутил над Плющенко, купившему сыну коляску за полмиллиона
"У меня авторитет в России": Кикабидзе о возможных "встречах с русскими"
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Ведьма Алена Полынь: про храм, церковь и собор
Ургант пошутил над Плющенко, купившему сыну коляску за полмиллиона
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников