Медицинская практика, разработанная в Белоруссии, уникальна и помогает успешно противостоять коронавирусу. Опыт страны в этом плане бесценен, потому что в ходе "пиковых" моментов пандемии Белоруссия не закрыла границы, не ввела комендантский час и прочие ограничения. Поэтому полученный опыт "бесценен для всего мира".
Такими данными поделился белорусский президент Александр Лукашенко в ходе одного из совещаний по вопросам здравоохранения.
"Тот опыт, который мы получили, бесценен. И тот путь, который мы выбрали, он также сегодня бесценен для всего мира.
То есть мы наработали бесценный опыт борьбы с коронавирусом, который надо сегодня использовать", — уверен белорусский лидер.
По мнению Лукашенко, остальные страны решились на такое только недавно, когда начали отменять меры карантина. Однако в условиях пандемии важно помнить: стоит обойтись "без перегибов".
"Давайте не будем рекомендовать то, что в принципе невозможно в жизни", — сообщил Лукашенко.
На встрече с канцлером Германии экс-кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила у Ангелы Меркель денег.