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В ООН готовы помочь Киргизии

Эксперты ООН внимательно отслеживают происходящее в Киргизии и готовы оказать стране помощь.

В ООН готовы помочь Киргизии

Обстановка в стране и развитие событий после выборов вызывают у экспертов ООН беспокойство, поэтому ведомство желает властям страны скорейшего решения текущего кризиса.

Об этом сообщил постоянный координатор системы ООН в Киргизии Озонниа Ожиело. Он подчеркнул: генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш уже знает о ситуации, поэтому в случае чего готов помочь.

Напомним: ранее власти Киргизии заявили о "полном контроле над ситуацией". Однако в стране уже несколько дней продолжаются беспорядки, в результате которых пострадали около 1000 человек. В ходе подавления столкновений применялся слезоточивый газ. Причиной беспорядока стали прошедшие 4 октября выборы в парламент страны.

По данным властей, ситуация в столичном Бишкеке "под контролем правоохранительных органов".

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