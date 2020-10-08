МИД Польши: "СП - 2" разделяет страны Европы

Газопровод "Северный поток — 2" — проект, который разъединяет страны ЕС и ставит их в зависимость от России. Поэтому приостановка проекта необходима — и, к счастью, всё ещё возможна. Достаточно просто выработать общее мнение по данному вопросу.

С такой риторикой выступил глава МИД Польши Збигнев Рау.

"Позиция Польши изначально была однозначной: это строительство, с одной страны, разделяет европейские страны, а с другой стороны, ставит нашу часть Европы в экономическую зависимость от России", — отметил Рау.

Давая интервью на одной из польских радиостанций, политик сообщил: ключевой момент — пересмотр позиций по "СП — 2" в Германии.

"Наконец-то начали звучать рациональные, рассудительные комментарии", — порадовался Рау.

Также Польша регулярно "радует" Россию штрафами в рамках работ по "СП — 2": 7 октября стало известно, что антимонопольное ведомство UOKiK оштрафовало "Газпром" примерно на 7,6 млрд рублей.