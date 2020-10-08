Война в Сирии не завершена. Так считает Башар Асад

Военный конфликт в Сирии нельзя называть завершённым, пока в некоторых районах страны остаются группировки террористов. "Затягивание" конфликта выгодно в первую очередь им, потому что это дестабилизирует обстановку в регионе.

О мире в Сирии не стоит говорить до тех пор, пока не будут уничтожены последние террористы.

"И я думаю, что их [террористов] руководители намерены сделать так, чтобы она [война] продолжалась еще долгое время. Вот как нам кажется", — сообщил президент Сирии Башар Асад.

Ранее сирийский президент высоко оценил российскую помощь в данном вопросе. По словам Асада, военные из РФ, которые участвовали в сирийском конфликте, должны быть "предметом гордости россиян". Асад добавил: как подготовка, так и оснащение армии РФ находятся на невероятно высоком уровне.

Дополнительно Асад покритиковал США: он отметил, что власти Штатов готовы убивать кого угодно ради достижения своих целей. Сирийский президент рассказал: он и сам был целью Штатов, но операцию по его устранению не согласовали.