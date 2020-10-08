СМИ США: Трампу необязательно набирать больше голосов, чем Байдену

Журналисты издания The New York Times провели оценку текущей ситуации с выборами президента и оказалось, что в силу специфичности "демократии по-американски" Трамп может остаться на посту президента даже в случае, если проиграет выборы.

Всё дело в сложном механизме американских выборов: побеждает не тот кандидат, который набрал больше всего голосов, а тот, чьи голоса "больше весят". Об этом рассказывает журналист NYT Джесси Уэгман.

Уэгман отмечает: победа Трампа в 2016 году — отличный пример "сбоя" в системе выборов. За Хилари Клинтон тогда отдали больше голосов, но победил Трамп.

"Разве это демократично? Каким образом это справедливо? Кем бы вы ни были, республиканцем или демократом, ваш голос, вероятно, не учитывается должным образом. Так не должно быть", — сообщает Уэгман.

На данный момент, согласно прогнозам Saxo Bank, шансы Трампа на победу — всего 20%, тогда как шансы Байдена — 40%.