Эксперты Saxo Bank: шансы Трампа выиграть - 20%

Эксперты Saxo Bank (датский банк, в основном работает с онлайн-инвестициями) провели масштабную оценку шансов на победу как Трампа, так и Байдена и вынесли вердикт: Трамп выиграет с вероятностью в 20%, Байден — в 40%.

Данные цифры — показатель "убедительной" победы, то есть солидного отрыва от конкурента. В целом же эксперты банка сообщают: выборы в Штатах — один их ключевых мировых рисков десятилетия. От того, как они закончится, во многом зависит состояние мировой экономики.