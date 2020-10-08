Эксперты Saxo Bank (датский банк, в основном работает с онлайн-инвестициями) провели масштабную оценку шансов на победу как Трампа, так и Байдена и вынесли вердикт: Трамп выиграет с вероятностью в 20%, Байден — в 40%.
Данные цифры — показатель "убедительной" победы, то есть солидного отрыва от конкурента. В целом же эксперты банка сообщают: выборы в Штатах — один их ключевых мировых рисков десятилетия. От того, как они закончится, во многом зависит состояние мировой экономики.
"Конец экономического цикла совпал с ростом неравенства, массовыми беспорядками и лихорадочным подпитыванием рынков в ответ на глубокий экономический кризис — нулевыми процентными ставками и неограниченной поддержкой со стороны правительств и центробанков.
Массовая господдержка с гарантиями спроса и сохранения рабочих мест в мире государственного капитализма означает, что рынки и индивидуальные свободы находятся под беспрецедентной угрозой", — рассказал главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стив Якобсен.
На встрече с канцлером Германии экс-кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила у Ангелы Меркель денег.