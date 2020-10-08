Асад: убийства — американский метод работы

Убийства — стандартный метод решения всех вопросов "по-американски". На протяжении десятков лет Штаты постоянно убивают людей. И логично, что в условиях проблем в Сирии от США можно снова ожидать применения привычных методик.

"Убийства — это американский метод работы, modus operandi, они делают это постоянно на протяжении десятилетий. Повсюду, во всех уголках мира. Здесь нет ничего нового. Поэтому нужно иметь в виду, что подобного рода планы по различным причинам всегда существовали. И нам в условиях конфликта в Сирии следует ожидать от американцев чего-то похожего", — высказался по этому поводу Башар Асад, президент Сирии.

Именно так Асад отреагировал на откровение Дональда Трампа, который заявил: Асада хотели убить, но "Джеймс Мэттис [бывший министр обороны] отговорил". Также сирийский лидер напомнил: США, по сути, оккупировали территорию Сирии и оказывают поддержку боевикам.