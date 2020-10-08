Убийства — стандартный метод решения всех вопросов "по-американски". На протяжении десятков лет Штаты постоянно убивают людей. И логично, что в условиях проблем в Сирии от США можно снова ожидать применения привычных методик.
"Убийства — это американский метод работы, modus operandi, они делают это постоянно на протяжении десятилетий. Повсюду, во всех уголках мира. Здесь нет ничего нового.
Поэтому нужно иметь в виду, что подобного рода планы по различным причинам всегда существовали. И нам в условиях конфликта в Сирии следует ожидать от американцев чего-то похожего", — высказался по этому поводу Башар Асад, президент Сирии.
Именно так Асад отреагировал на откровение Дональда Трампа, который заявил: Асада хотели убить, но "Джеймс Мэттис [бывший министр обороны] отговорил". Также сирийский лидер напомнил: США, по сути, оккупировали территорию Сирии и оказывают поддержку боевикам.
"Ничто не удержит Вашингтон от подобных жестоких действий и атак, если в международных отношениях не будет баланса, при котором США не смогут уйти от ответственности за свои преступления", — уверен Асад.
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