Из-за скандального интервью Навального Шрёдер подаёт в суд

Интервью для немецкого издания Bild, в котором Навальный прямо обвиняет и оскорбляет экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, не понравилось последнему настолько, что он подаёт на издание в суд.

Шрёдер отметил, что материал ошибочен, а при работе над ним журналисты Bild даже не обратились к нему за консультациями.

Напомним, что скандальное интервью Навального в очередной раз "сорвало покровы" с политической подоплёки проблем вокруг "Северного потока-2". Оппозиционер отметил, что санкции против "СП-2" нужны, но они должны касаться не всей России в целом, а только "некоторых людей".

Шрёдера, который активно выступает в поддержку "СП-2" Навальный охарактеризовал как "…путинского мальчика на побегушках". По мнению Навального, тому платили из России, чтобы он поддерживал столь важный для Москвы проект. Позднее Навальный признался, что доказательств предоставить не сможет.