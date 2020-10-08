Интервью для немецкого издания Bild, в котором Навальный прямо обвиняет и оскорбляет экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, не понравилось последнему настолько, что он подаёт на издание в суд.
Шрёдер отметил, что материал ошибочен, а при работе над ним журналисты Bild даже не обратились к нему за консультациями.
Напомним, что скандальное интервью Навального в очередной раз "сорвало покровы" с политической подоплёки проблем вокруг "Северного потока-2". Оппозиционер отметил, что санкции против "СП-2" нужны, но они должны касаться не всей России в целом, а только "некоторых людей".
Шрёдера, который активно выступает в поддержку "СП-2" Навальный охарактеризовал как "…путинского мальчика на побегушках". По мнению Навального, тому платили из России, чтобы он поддерживал столь важный для Москвы проект. Позднее Навальный признался, что доказательств предоставить не сможет.
На встрече с канцлером Германии экс-кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила у Ангелы Меркель денег.