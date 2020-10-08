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Из-за скандального интервью Навального Шрёдер подаёт в суд

Интервью для немецкого издания Bild, в котором Навальный прямо обвиняет и оскорбляет экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, не понравилось последнему настолько, что он подаёт на издание в суд.

Из-за скандального интервью Навального Шрёдер подаёт в суд

Шрёдер отметил, что материал ошибочен, а при работе над ним журналисты Bild даже не обратились к нему за консультациями.

Напомним, что скандальное интервью Навального в очередной раз "сорвало покровы" с политической подоплёки проблем вокруг "Северного потока-2". Оппозиционер отметил, что санкции против "СП-2" нужны, но они должны касаться не всей России в целом, а только "некоторых людей".

Шрёдера, который активно выступает в поддержку "СП-2" Навальный охарактеризовал как "…путинского мальчика на побегушках". По мнению Навального, тому платили из России, чтобы он поддерживал столь важный для Москвы проект. Позднее Навальный признался, что доказательств предоставить не сможет.

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