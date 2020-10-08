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Через Запад на Восток: помирятся ли США и Китай

Для американского руководства крайне важно поменять вектор работы с Китаем. Совместными усилиями страны смогут решить гораздо больше задач, чем поодиночке, кроме того, их объединяют как технологические, так и военные интересы.

Через Запад на Восток: помирятся ли США и Китай

Такое мнение высказали журналисты издания The National Interest. Но реально ли нормальное сотрудничество США с Китаем? Без взаимных санкций, "запрета Тик-Токов" и прочего?

Комментирует специально для сайта "Правда. Ру" Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

 

"Эпоха Трампа" заканчивается?

"Может быть, в определённого рода кругах, в том числе в The National Interest, в кругах, близких к администрации, растет понимание того, что может произойти "смена караула" в Вашингтоне. Что победа Байдена в той или иной форме, судя по всем последним данным, предрешена, а эпоха Дональда Трампа — уходит в прошлое.

И этому посвящена статья — тонкому намеку, что те "завихрения", которые были в китайско-американских отношениях на протяжении последних двух лет, уходят в прошлое. Американо-китайские отношения начинают возвращаться на круги своя", — рассказывает эксперт.

Васильев отмечает: Вашингтон этой статьей посылает сигнал. Китайская сторона сейчас должна иметь в виду, что эпоха Трампа отходит на задний план. Администрация Обамы сдала отношения администрации Трампа в более-менее удовлетворительном состоянии, а тот поворот, который случился — до известной степени личная инициатива Трампа и его окружения.

 

"Подождите - и всё устаканится"

"Должен вам сказать, что статья написана в духе программных установок Демократической партии.

В конце августа демократы на своём съезде, по-моему, в Кливленде приняли программу, в том числе и довольно большой внешнеполитический раздел. И эта статья в The National Interest во многих своих пунктах перекликается с программными установками демократов, которые протянули Китаю эту оливковую ветвь", — уточняет Васильев.

Эксперт отмечает: Китаю дают понять, что торгово-экономические войны, разговоры о том, что началась холодная война №2 — не стратегический курс Соединенных Штатов Америки, а "завихрение" администрации Трампа.

"И самое главное: октябрь, ноябрь, декабрь — не дёргайтесь, товарищи китайцы, подождите — и всё устаканится. Не подыгрывайте администрации Трампа, её дни, возможно, сочтены", — резюмирует эксперт.

 

Материал подготовлен специально для "Правды. Ру".

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