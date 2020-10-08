Тихановская: "Не знала, что я в России в криминальном деле"

Стала известна реакция экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской на факт объявления её в розыск в РФ.

Тихановская очень удивилась, поскольку и не подозревала, что замешана "в каком-то криминале", а плотный график не позволил ей узнать новость максимально оперативно.

"Надо, наверное, проверить почтовый ящик, я вообще не знала, что я в каком-то криминальном деле в Белоруссии и тем более в России", — рассказала Тихановская.

Напомним: российские правоохранительные органы объявили Тихановскую в розыск ещё 7 октября.

"Основание для розыска: разыскивается по статье Уголовного Кодекса", — отметили представители пресс-службы МВД России.

При этом Тихановская, насколько известно СМИ, с момента начала кризиса в Белоруссии даже не побывала в России, поскольку уехала за границу, опасаясь преследования властей. Сейчас она находится "в турне" по странам Евросоюза. Одним из ключевых визитов стало посещение Германии: Тихановская прямо попросила у Ангелы Меркель помочь Белоруссии финансово.