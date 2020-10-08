Американцы выстраиваются в очереди, чтобы проголосовать досрочно

Американские избиратели выстраиваются в длинные очереди к участкам для досрочного голосования на президентских выборах.

Напомним, выбирать президента страны США будут 3 ноября.

Кроме личного визита на избирательный участок, граждане страны могут отправить заполненный бюллетень по почте. Но для этого им нужна будет веская причина.

Как отмечает ВВС, проще проголосовать заранее - в ряде штатов участки начали работать с 18 сентября.

По данным избиркома Соединенных Штатов, на утро 8 октября проголосовали уже более 4 млн человек. Для сравнения, в 2016-ом году было только с 75 тысяч.