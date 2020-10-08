Пропавший в 2018 году северокорейский дипломат нашёлся в Южной Корее

Без вести пропавший в ноябре 2018 года северокорейский посол в Италии Джо Сон Гил нашёлся.

Всё время, пока его усиленно искали, он в качестве беженца жил в Южной Корее.

Эту информацию подтвердил председатель комитета по разведке Национального собрания Южной Кореи Чон Хэ Чхоль.

Чон Хэ-Чхоль уточнил, что экс-дипломат "добровольно прибыл в Южную Корею в июле 2019 года", а ранее "неоднократно выражал желание переехать" туда.

По данным агентства Yonhap, Джо Сон Гил находится в Южной Корее со своей женой, а его дочь -несовершеннолетняя- была репатриирована из Италии в Северную Корею в ноябре 2018 года, выразив намерение жить с бабушкой и дедушкой.

Чон Хе-Чхоль объяснил, что этот вопрос был сохранен в тайне по просьбе бывшего дипломатика, который был обеспокоен тем, что информация о его месте жительства может иметь негативные последствия для членов его семьи, которые все еще живут на севере.

Отношение официального Пхеньяна к данному инциденту пока неизвестно.