Обвиняемый в убийстве Джорджа Флойда вышел из тюрьмы под залог в $1 млн

Экс-полицейский из Миннаполиса Дерек Шовин, главный обвиняемый в смерти афроамериканца Джорджа Флойда, вышел из тюрьмы под залог в среду, 7 октября, заплатив миллион долларов.

Об этом сообщила пресс-служба окружного суда штата Минесота.

Шовин содержался под стражей в исправительном учреждении строгого режима в городе Оук-Парк-Хайтс с 31 мая и ожидает суда по обвинению в убийстве второй степени, непредумышленном убийстве и убийстве третьей степени.

Что пишут американские СМИ

"Для оплаты своего освобождения бывший фигурант воспользовался агентством по поручительству, и пока его адвокат Эрик Нельсон не предоставил более подробной информации о текущем положении своего клиента", — сообщает The New York Times. "11 сентября начались досудебные слушания, и впервые Шовин явился лично и встретился с тремя другими обвиняемыми по делу — его бывшими коллегами Томасом Лэйном, Дж. А. Куэнгом и ту Тхао, обвиняемыми в пособничестве и подстрекательстве к совершению преступления и освобожденными под залог в период с июня по июль. Ответственный судья заслушал аргументы каждого и имеет 90-дневный срок для принятия решения. До сих пор суд не вынес по этому поводу никакого решения, а дата судебного разбирательства назначена на 8 марта 2021 года",-сообщает Fox News.

Напомним, что смерть афроамериканца Флойда от рук белого полицейского привела к массовым протестам, которые быстро распространились по всей стране и за её пределами. Сейчас это переросло в движение "Чёрные жизни имеют значение".