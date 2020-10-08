Израильтяне требуют отставки Нетаньяху

Сотни израильтян вышли на улицы, чтобы осудить введённый в стране запрет на массовые демонстрации.

Люди несли в руках плакаты с требованием отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху, обвиняемого в коррупции, размахивали флагами и скандировали лозунги.

Протестующие считают, что Нетаньяху использует кризис для того, чтобы остаться у власти.

"Мы боимся, что он пытается создать гражданскую войну между нами. Он, безусловно, усиливает ненависть между израильтянами", — объяснил местный житель видеоагентству Ruptly.

Другой участник акции обвинил премьер-министра в "краже демократии":

"Он вор и преступник", — считает мужчина.

Протест закончился потасовкой с полицией.