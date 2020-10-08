Пекин призвал Вашингтон прекратить свои "неспровоцированные нападения" на Китай.
Поводом для возмущения стало резкое выступление госсекретаря Майка Помпео во время встречи с Австралией, Индией и Японией, направленной на противодействие растущему региональному влиянию Китая.
Помпео заявил, в частности, что сейчас как никогда важно, чтобы региональные союзники сотрудничали против "эксплуатации, принуждения и коррупции Китая".
"Четырехсторонний диалог по безопасности призван обеспечить свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион и найти пути укрепления сотрудничества в области морской безопасности, кибербезопасности и потоков данных, качественной инфраструктуры и борьбы с терроризмом", — сказал госсекретарь США.
По его словам, региональные государства должны понимать "вызовы, которые представляет китайская коммунистическая партия":
"Глобальная конкуренция — это не соперничество между США и Китаем, а борьба за душу мира".
"Помпео неоднократно фабриковал ложь о Китае и злонамеренно создавал политическую конфронтацию, — заявило посольство КНР в Японии. — Мы еще раз призываем США отказаться от своего менталитета холодной войны и идеологических предрассудков, и прекратить неспровоцированные обвинения и нападения на Китай".
В отдельном заявлении посольство Пекина в Вашингтоне ответило, что Китай "не примет безрассудных клеветнических и беспочвенных обвинений":
"Пекин привержен урегулированию разногласий с другими странами путем диалога и консультаций, — сказал пресс-секретарь диппредставительства. — Любое многостороннее сотрудничество не должно осуществляться путем формирования эксклюзивных блоков. Мы призываем призвал государства "четверки " учитывать общие интересы региона и способствовать миру и стабильности, а не наоборот."
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