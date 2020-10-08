Китай обвинил Майка Помпео в создании политической конфронтации

Пекин призвал Вашингтон прекратить свои "неспровоцированные нападения" на Китай.

Поводом для возмущения стало резкое выступление госсекретаря Майка Помпео во время встречи с Австралией, Индией и Японией, направленной на противодействие растущему региональному влиянию Китая.

Что именно говорил Помпео

Помпео заявил, в частности, что сейчас как никогда важно, чтобы региональные союзники сотрудничали против "эксплуатации, принуждения и коррупции Китая".

"Четырехсторонний диалог по безопасности призван обеспечить свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион и найти пути укрепления сотрудничества в области морской безопасности, кибербезопасности и потоков данных, качественной инфраструктуры и борьбы с терроризмом", — сказал госсекретарь США.

По его словам, региональные государства должны понимать "вызовы, которые представляет китайская коммунистическая партия":

"Глобальная конкуренция — это не соперничество между США и Китаем, а борьба за душу мира".

Китаю речи Помпео сильно не понравились

"Помпео неоднократно фабриковал ложь о Китае и злонамеренно создавал политическую конфронтацию, — заявило посольство КНР в Японии. — Мы еще раз призываем США отказаться от своего менталитета холодной войны и идеологических предрассудков, и прекратить неспровоцированные обвинения и нападения на Китай".

В отдельном заявлении посольство Пекина в Вашингтоне ответило, что Китай "не примет безрассудных клеветнических и беспочвенных обвинений":