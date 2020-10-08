Иранский генерал назвал ВС США в Персидском заливе "террористами"

Командующий 1-м Военно-морским округом Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) генерал Аббас Голамшахи осудил военную активность США в регионе Персидского залива и пообещал "быстрый и разрушительный ответ", если морские границы его страны не будут соблюдены.

В интервью государственным СМИ, Голамшахи заявил:

"Террористическая армия США поддерживает незаконное присутствие вокруг Ирана.американские вооруженные силы, размещенные по всему миру, только приводят к большей нестабильности, и странам следует позволить защищать свою собственную национальную безопасность без иностранного вмешательства".

Комментируя напряженность в Персидском заливе, иранский генерал предупредил, что любые провокации или вторжения в иранские воды со стороны ВМС США спровоцируют конфронтацию с флотом КСИР:

"Соединенные Штаты знают о военной мощи Ирана, и такой конфликт нанесет им (американским ВС) непоправимый ущерб", — предупредил командующий КСИР.

Напомним, ранее Исламская республика неоднократно предостерегала Вашингтон от "военного авантюризма" в регионе.