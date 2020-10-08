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Коронавирус поставил новый рекорд во Франции

18 746 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано 7 октября во Франции. Это рекордный ежедневный максимумом для страны.

Коронавирус поставил новый рекорд во Франции

Об этом сообщил национальный департамент здравоохранения.

"Количество новых случаев почти удвоилось по сравнению со вторником, когда было зарегистрировано 10 489 инфекций. Общее число случаев заболевания в стране с начала пандемии в настоящее время достигло 653 509.

80 человек умерли от коронавируса за сутки. Общее число погибших составило 32 445 человек.

Между тем число пациентов Covid-19, проходящих лечение во французских больницах, в настоящее время составляет 7500, что на 65% больше, чем в августе", — говорится в сообщении.

Правительство ввело новые ограничения по всей стране, пытаясь остановить вторую волну вируса:

  • В Париже объявлен максимальный уровень эпидемиологической опасности,
  • барам предписано закрываться в 10 вечера,
  • плавательные бассейны и тренажерные залы закрыты на две недели.

Выступая в среду после того, как были обнародованы последние цифры, президент Эммануэль Макрон заявил, что

дальнейшие ограничения будут введены в тех местах, где болезнь циркулирует слишком быстро.

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