18 746 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано 7 октября во Франции. Это рекордный ежедневный максимумом для страны.

Об этом сообщил национальный департамент здравоохранения.

"Количество новых случаев почти удвоилось по сравнению со вторником, когда было зарегистрировано 10 489 инфекций. Общее число случаев заболевания в стране с начала пандемии в настоящее время достигло 653 509.

80 человек умерли от коронавируса за сутки. Общее число погибших составило 32 445 человек.

Между тем число пациентов Covid-19, проходящих лечение во французских больницах, в настоящее время составляет 7500, что на 65% больше, чем в августе", — говорится в сообщении.