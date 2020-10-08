ЕС, осуждая Белоруссию, оплатил для неё беспилотники

Пока Евросоюз гневно обвиняет правительство Белоруссии в "недемократичности" и "подавлении протестов", власти Минска купили беспилотники наблюдения почти на $900 тысяч долларов из средств ЕС.

Средства на приобретение 15 беспилотных летательных аппаратов были выделены в рамках программы трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь-части Европейского инструмента соседства ЕС, миссия которого заключается в содействии правам человека, развитию и европейской рыночной интеграции в соседних странах.

Как сообщили в Госкомитете судебных экспертиз Белоруссии, беспилотники будут использоваться в Минске, Витебске и Гродно "для оказания помощи в обследовании техногенных и природных катастроф, а также дорожно-транспортных происшествий и поиске людей в лесу."

Хотя покупка была произведена в середине сентября, новости об этой истории начали появляться в международной прессе только в последние несколько дней, что вызвало вопрос:

почему €765 082 ($899 тысяч) из денег ЕС были использованы для такого рода оборудования во время "массовых протестов и их насильственного подавления".

По данным интернет-издания EUobserver, белорусские оппозиционные активисты опасаются, что беспилотники могут быть использованы против них, помогая в идентификации протестующих и, следовательно, их потенциальном аресте.

Северный сосед Белоруссии - Литва, активно поддержавшая оппозицию, участник программы приграничного сотрудничества, поспешила дистанцироваться от предоставления беспилотников, назвав перечисление средств Минску "договорным обязательством".

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