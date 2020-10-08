ЕС прозревает: "правящая партия Украины по колено в коррупции"

Три депутата Европарламента пригрозили Украине сокращением финансовой помощи и доступа к безвизовому режиму ЕС, обвинив Киев в неспособности справиться с широко распространенной коррупцией.

Эта угроза была включена в открытое письмо лидеру парламентской фракции правящей в Украине партии "Слуга народа" Давиду Арахамии, который ранее отрицал перспективу потери таких привилегий.

"Сам президент представлял себе "Украину своей мечты", где "учителя получают реальные зарплаты, а коррупционеры — реальные тюремные сроки". 17 месяцев спустя мы не можем не видеть, что ваша партия по колено в коррупции, господин Арахамия", — написано в письме, подписанном вице-председателем делегации Европарламента в Комиссии Украина-ЕС Виолой фон Крамон, а также депутатами Европарламента Михаэлем Галером и Расой Юкневичене.

Они обвинили Киев в "организации хорошо организованных нападений на независимые институты", такие как Национальный банк Украины (НБУ), сращении правящей партии с олигархами.

"Мы не можем не видеть, что восприятие коррупции в Украине в 2020 году вернулось к отметке 2017 года, — говорится в письме. — Хваленые реформы провалены".

Напомним: в июле Еврокомиссия подписала соглашение о финансовой помощи Украине в размере €1,2 млрд ($1,4 млрд) в обмен на гарантии Киева, что он будет бороться с коррупцией и "избегать политизации работы всех правоохранительных органов".

По мнению подписантов письма, Украина не выполняет свою часть сделки.

В послании также говорится, что ЕС намерен сохранить безвизовый режим с Украиной, но оставляет за собой право "конкретного отказа в таких свободах" отдельным лицам.

Во вторник в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский заявил прессе, что "ничто не угрожает безвизовому режиму между Украиной и ЕС" и что страна "четко выполняет все необходимые критерии".

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