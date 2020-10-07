$ 1,6 млрд заплатит Украина Британии за 8 ракетных катеров

Украинский президент, чтобы доказать свою "решимость улучшить ВМФ страны", готов заключить сделку с Великобританией на постройку военных кораблей.

Стоимость контракта — 1,25 млрд фунтов стерлингов ($1,61 млрд).

Вчера Зеленский прибыл в Англию, где планирует провести переговоры с премьер-министром Борисом Джонсоном, после чего они подпишут "украинско-британское соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве".

По имеющимся данным, соглашение будет включать в себя производство восьми быстроходных ударных ракетных катеров класса "Барзан".

Эти суда были впервые произведены в 1990-х годах, спроектированы и построены специально для катарского Военно-Морского Флота компанией Воспер Торникрофт, судостроителем, базирующимся в портовом городе Саутгемптон.

"Двусторонний важный стратегический документ между Лондоном и Киевом будет подписан на военно-морской базе", — сообщил Зеленский.

Напомним, что новость о возможной сделке между Великобританией и Украиной впервые появилась на сайте Минобороны Украины в сентябре. Тогда сообщалось, что Великобритания "одолжит Киеву деньги на покупку восьми ракетных катеров — два из них будут построены в Великобритании, а остальные-на верфи в Украине".