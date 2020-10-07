"Москву надо наказать потому,что травить Навального больше было некому"

Германия, Франция и Великобритания будут настаивать на введении санкций Евросоюза в отношении российских граждан из-за "отравления" Алексея Навального.

Причина такой настойчивости в том, что они "не видят другого достоверного объяснения этому инциденту, кроме причастности Москвы".

"Эти предложения будут направлены против лиц, признанных ответственными за это преступление и нарушение международных норм, а также против организации, участвующей в программе "Новичок", — говорится в совместном заявлении МИД Франции и Германии, опубликованном в среду. — Россия до сих пор не представила никаких достоверных объяснений. В этом контексте мы считаем, что нет другого правдоподобного объяснения отравления господина Навального, кроме российского участия и ответственности".

Берлин и Париж "в ближайшее время" намерены "поделиться своими предложениями по санкциям с партнерами по ЕС".

После появления французско-германского "объявления о намерениях" министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что

"Великобритания стоит бок о бок с Францией и Германией, потому что доказательства против Москвы неоспоримы".

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