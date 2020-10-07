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У берегов Канады поймали белую акулу весом в полторы тонны

У берегов канадской провинции Новая Шотландия поймали огромную белую акулу. Её длина составляет более 5 метров, а вес — 1,5 тонны, сообщили исследователи из OCEARCH.

У берегов Канады поймали белую акулу весом в полторы тонны

По словам биологов, акула старше 50 лет.

"Очень старое создание, настоящая Королева океана и матриарх", — объяснил океанолог Крис Фишер.

Эксперт надеется, что изучение рыбы позволит получить учёным больше информации о морской фауне.

На теле хищника обнаружили следы, исследование которых поможет специалистам узнать о её долгой жизни. Для 21 научного проекта биологи взяли образцы тканей, мышц, чешуи, микроорганизмов с зубов и экскрементов.

На Нукуми (такое прозвище дали рыбе) установили датчик для отслеживания её перемещений. Учёные будут наблюдать за её поведением и рационом вплоть до 2025 года.

Этот вид акулы — самый опасный для человека.

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