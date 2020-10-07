Зеленский провел встречу с принцем Уильямом и герцогиней Кембриджской

Сегодня в Букингемском дворце британской столицы принимали украинского президента Владимира Зеленского. Он приехал вместе с супругой Еленой.

Визит стал знаковым для членов королевской семьи Великобритании: впервые после карантина и начала эпидемии коронавируса Уильям и Кейт приняли гостей.

Программа Зеленского в Лондоне рассчитана на 2 дня: он пообщается также с Борисом Джонсоном и спикером Палаты общин Линдси Хойлом. Известно также о планах на переговоры с некими "британскими инвесторами".

По итогам визита Зеленский должен подписать документ о свободной торговле, а также объявить Великобританию стратегическим партнером Украины. Кроме того, на Украину отправят внушительный объем гуманитарной помощи (примерная стоимость — 5 млн фунтов). Она пригодится для обеспечения восточной части страны.

На встречу уже отреагировали британские чиновники: глава МИД страны Доминик Рааб отметил, что "стабильность Украины жизненно важна для европейской безопасности".