В ЕС готовы надавить на Азербайджан ради перемирия

В Евросоюзе в целом и в Германии в частности рассматривают вариант "надавить" на руководство Азербайджана для обеспечения перемирия в регионе. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Поскольку Армения к объявлению перемирия и высылке на переговоры группы дипломатов уже готова, вопрос только в Азербайджане, который (при активной поддержке Турции) пока "не сдается". Поэтому в ЕС подождут, согласятся ли в Баку на переговоры, а затем попробуют повлиять на азербайджанское руководство.

Маас отметил, что работа ведется в том числе в сотрудничестве с дипломатами из РФ и Турции, поскольку "они имеют большее влияние на стороны конфликта".

Ранее Владимир Путин назвал "огромной трагедией" всё происходящее в Нагорном Карабахе и подчеркнул: и Азербайджан, и Армения для РФ — "не чужие". МИД России ранее неоднократно заявлял: помочь с переговорами готовы.