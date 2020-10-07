ФРГ - РФ: если не будет разъяснений по Навальному, ждите санкций

Если Москва уже в ближайшее время не предоставит правдоподобную и подтверждённую фактами версию того, что произошло с Алексеем Навальным, то Германия оставляет за собой право ввести "точечные" санкции против россиян, которые "замешаны" в этом деле.

Такую точку зрения озвучил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Если Россия не даст разъяснений по инциденту с Навальным, то адресные и соразмерные санкции против ответственных лиц будут неизбежны", — сообщил политик.

Германия будет работать как с партнерами по ЕС, так и с экспертами ОЗХО, чтобы полностью проработать данный вопрос и сформировать общую реакцию на попытку отравления Навального.

Напомним: данные из ОЗХО пока противоречивы. Эксперты ведомства сообщили, что нашли в анализах Навального яды, предположительно относящиеся к группе "Новичок", но конкретных найденных образцов в списке "запрещёнки" ОЗХО нет. Российская сторона версию с отравлением "Новичком" отрицает.