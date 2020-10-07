МИД РФ: обвинения Грузии по Закавказью безосновательны

Обвинения, которые в Тбилиси выдвинули в адрес Москвы по вопросам Закавказья, совершенно безосновательны.

Более того — они явно политизированы. Мнение представителей Грузии о том, что именно Россия "подрывает процесс" переговоров в рамках Женевских дискуссий по Закавказью, не соответствует истине.

"С недоумением восприняли заявление МИД Грузии от 6 октября о якобы сорванном российскими представителями отложенном 51-м раунде Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье", — уточняет представитель МИД Мария Захарова.

Далее она объясняет: очный раунд дискуссий, который должен был пройти 6-7 октября, отменен по веской причине — из-за угрозы распространения коронавируса. При этом решение было поддержано не только делегацией от РФ, но и делегациями от Абхазии и Южной Осетии.