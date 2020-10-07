Зеленский: Украина хочет иметь чёткий план вступления в ЕС

Несмотря на все проблемы, Украина хотела бы иметь чёткий план вступления в ЕС.

Очевидно, что в ближайшее время стране не стоит ждать принятия в Евросоюз, однако это не повод сомневаться в том, что жители Украины в своё время сделали правильный выбор. Так что разработка и подготовка документов по вступлению в сотрудничестве с партнёрами из ЕС необходима.

"Украина является частью одной большой европейской семьи. Это мы, украинцы, умирали на майдане за европейскую ментальность… Это у нас погибли почти четырнадцать тысяч человек за отстаивание Европы на Украине. Но главное, что мы точно хотим понимать, это чёткий и согласованный с нашими европейскими партнерами пошаговый план, чтобы это произошло как можно быстрее", — выступил с обращением президент страны Владимир Зеленский.

По мнению президента, конфликт на Донбассе — в том числе война за "европейское мышление".