Несмотря на все проблемы, Украина хотела бы иметь чёткий план вступления в ЕС.
Очевидно, что в ближайшее время стране не стоит ждать принятия в Евросоюз, однако это не повод сомневаться в том, что жители Украины в своё время сделали правильный выбор. Так что разработка и подготовка документов по вступлению в сотрудничестве с партнёрами из ЕС необходима.
"Украина является частью одной большой европейской семьи.
Это мы, украинцы, умирали на майдане за европейскую ментальность… Это у нас погибли почти четырнадцать тысяч человек за отстаивание Европы на Украине.
Но главное, что мы точно хотим понимать, это чёткий и согласованный с нашими европейскими партнерами пошаговый план, чтобы это произошло как можно быстрее", — выступил с обращением президент страны Владимир Зеленский.
По мнению президента, конфликт на Донбассе — в том числе война за "европейское мышление".
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?