Депутат Рады: призываю не допустить ввоза российской вакцины

Российская вакцина от коронавируса не должна ввозиться на территорию Украины. Более того — стоит полностью запретить её использование в стране. Вещество потенциально опасно, "сомнительно" и не подходит под украинские стандарты качества подобных препаратов.

Таким мнением поделилась депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Ирина Фриз. Она же направила просьбу в виде запроса в СБУ.

"Обращаюсь к Министерству здравоохранения и Службе безопасности Украины с призывом не допустить ввоза на территорию Украины потенциально опасного вещества и предоставить публичные гарантии неиспользования этой сомнительной вакцины. Направляю соответствующее депутатское обращение", — отметила Фриз.

По словам политика, эффективность российской разработки не признана ни в ЕС, ни в США. Поэтому возникает вопрос — зачем же Украине ввозить потенциально опасные препараты, да ещё и рисковать здоровьем своих людей, подчеркнула Фриз.