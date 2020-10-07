Российская вакцина от коронавируса не должна ввозиться на территорию Украины. Более того — стоит полностью запретить её использование в стране. Вещество потенциально опасно, "сомнительно" и не подходит под украинские стандарты качества подобных препаратов.
Таким мнением поделилась депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Ирина Фриз. Она же направила просьбу в виде запроса в СБУ.
"Обращаюсь к Министерству здравоохранения и Службе безопасности Украины с призывом не допустить ввоза на территорию Украины потенциально опасного вещества и предоставить публичные гарантии неиспользования этой сомнительной вакцины.
Направляю соответствующее депутатское обращение", — отметила Фриз.
По словам политика, эффективность российской разработки не признана ни в ЕС, ни в США. Поэтому возникает вопрос — зачем же Украине ввозить потенциально опасные препараты, да ещё и рисковать здоровьем своих людей, подчеркнула Фриз.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?