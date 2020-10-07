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Трамп может возобновить переговоры с Китаем, если выиграет выборы

Несмотря на достаточно "прохладные" отношения по линии "Вашингтон — Пекин" на данный момент, всё может измениться, если Трампа переизберут ещё на один срок.

Трамп может возобновить переговоры с Китаем, если выиграет выборы

Будучи скорее бизнесменом, чем политиком, Трамп вполне может радикально "поменять курс" и начать активно сотрудничать с Китаем, если увидит в этом выгоду.

В первую очередь Трамп проведёт торговые переговоры, чтобы восстановить товарооборот, а затем может последовать снятие санкций, снижение тарифов на ввоз и открытие консульств Китая на территории США. К таким выводам пришёл бывший помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

"Я считаю, что Трамп может изменить [политику США по отношению к Китаю] на 180 градусов", — подчеркнул Болтон.

Напомним, что ранее Трамп проводил достаточно агрессивную политику по "вытеснению" Китая из США. Апофеозом стал скандал вокруг приложения "Тик-Ток", которое якобы собирало данные жителей США и отсылало их в Китай.

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