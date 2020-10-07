Несмотря на то что мировое сообщество по большей части выступает за прекращение огня в Нагорном Карабахе и переговоры воюющих сторон, турецкие политики с ним не согласны.
По мнению Анкары, перемирие — не тот фактор, который поможет завершить конфликт.
"Мы слышим призывы от всего мира, и они все о немедленном прекращении огня. А что потом? До сих пор было перемирие, что произошло? Может быть [согласовано] перемирие, но какой будет результат?
Можете ли вы сказать Армении, чтобы она немедленно ушла с азербайджанских земель? Можете ли вы придумать решение для её ухода?
Нет, это те же самые призывы в течение 30 лет", — высказался по поводу ситуации глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Ранее Чавушоглу лично встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которому ещё раз напомнил: в случае необходимости страна может рассчитывать на турецкую поддержку.
Также 6 октября стало известно: в НКР перемирия просить не планируют и готовы бороться до конца.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?