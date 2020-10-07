Чавушоглу: перемирие не поможет урегулировать Карабахский конфликт

Несмотря на то что мировое сообщество по большей части выступает за прекращение огня в Нагорном Карабахе и переговоры воюющих сторон, турецкие политики с ним не согласны.

По мнению Анкары, перемирие — не тот фактор, который поможет завершить конфликт.

"Мы слышим призывы от всего мира, и они все о немедленном прекращении огня. А что потом? До сих пор было перемирие, что произошло? Может быть [согласовано] перемирие, но какой будет результат? Можете ли вы сказать Армении, чтобы она немедленно ушла с азербайджанских земель? Можете ли вы придумать решение для её ухода? Нет, это те же самые призывы в течение 30 лет", — высказался по поводу ситуации глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее Чавушоглу лично встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которому ещё раз напомнил: в случае необходимости страна может рассчитывать на турецкую поддержку.

Также 6 октября стало известно: в НКР перемирия просить не планируют и готовы бороться до конца.