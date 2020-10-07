Китайская компания построит скоростную дорогу в Сербии

Сербское правительство и китайская дорожно-мостовая корпорация (CRBC) заключили коммерческое соглашение о проектировании и строительстве новой скоростной дороги в северной части Сербии.

Соглашение о строительстве так называемого "коридора Фрушка Гора" подписали министр строительства, транспорта и инфраструктуры Зорана Михайлович и директор CRBC Serbia Чжан Сяоюань в присутствии президента Сербии Александра Вучича и посла Китая в Сербии Чэнь Бо.

Проект стоимостью €606 млн предусматривает строительство 47,7-километровой многополосной дороги между городом Нови-Сад (столицей Северной автономной провинции Сербии Воеводина и вторым по величине городом страны) и муниципалитетом Рума.

Этот участок будет включать в себя туннель протяженностью 3,5 км, а также мост длиной 1,8 км через реку Дунай.

После подписания соглашения президент Вучич подчеркнул важность этой дороги:

"То, что мы делаем с CRBC…и что делает этот день важным, так это то, что сегодня мы можем обсуждать общее ускоренное развитие и модернизацию Сербии."

Президент напомнил о многих проектах, которые уже реализуются или планируются совместно с китайской компанией, подчеркнув их важность для пятилетнего проекта развития страны под названием "Сербия 2020-2025".

Посол Чэнь отметил, что сотрудничество между Китаем и Сербией продолжает развиваться, несмотря на вспышку COVID-19.