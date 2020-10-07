США сокращают закупки урана из РФ

Власти США планируют резко уменьшить количество закупаемого в РФ урана. В основном он идёт на нужны атомных электростанций, так что "зависимость" от России в таком вопросе недопустима.

Уже до 2024 года объемы закупок упадут с 24% до 20%, а с 2028 года Штаты и вовсе купят всего 15%.

Такие данные привёл представитель американского Министерства торговли Джилл Баклз.

"[Мы хотим] снизить зависимость США от российского урана. Это будет способствовать повышению конкурентоспособности необогащённого урана американского происхождения. Соглашение будет способствовать активизации американской атомной энергетики, продвигая при этом долгосрочные стратегические интересы Америки", — уверены в ведомстве.

В российском "Росатоме" отметили: если возникнет необходимость, поставки снова можно будет увеличить. Однако Штаты сообщили: роста спроса не планируется.