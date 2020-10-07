Демократические процессы Штатов в целом и выборы в частности — то, на что активно влияет Россия.
Для этого у Москвы есть как нужные технологии, так и необходимые специалисты. Суть работы России — сеять "раздор", снижать уровень доверия к институтам демократии и даже срывать работу важных объектов инфраструктуры.
Такой вывод можно сделать, ознакомившись с новейшим докладом Министерства внутренней безопасности (МВБ) США. Называется он просто — "Оценка национальной угрозы 2020".
"Россия — основной субъект тайного влияния и поставщик дезинформации [в США].
Россия продолжит сеять раздор, отвлекать внимание, формировать общественные настроения и подрывать доверие к западным демократическим институтам и процессам", — уверены авторы документа.
В частности, в МВБ ждут очередных кибератак, которые повлияют на итоги выборов, а также разрабатывают различные сценарии "с тяжёлыми последствиями".
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?