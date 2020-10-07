Алексиевич сделала заявление о "переодетых русских" в Белоруссии

Почётный член оппозиционного Координационного совета Белоруссии, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, которая в настоящее время находится "по личным делам" в Италии, выступила на организованной после книжной выставки пресс-конференции.

В ходе своего выступления, Алексиевич ещё раз подчеркнула, что она "не сбежала из родной страны" и не собирается эмигрировать. А из самой речи писательницы стала ясна причина "отъезда с родины":

её миссия — "информировать мир" о "бесчеловечности режима" и — куда ж без этого — собирать средства на дело оппозиции.

Не обошла Алексиевич и тему российского присутствия в Белоруссии.

"Между Европой и Россией существует негласная договоренность, что Белоруссия — зона интересов Москвы. И поэтому мы остались одни, нам никто серьезно не помогает, потому что любая помощь извне приведет к конфликту с Россией, которая — кстати — давно прислала поддерживать Лукашенко своих солдат, которые, будучи переодетыми в форму нашей милиции "наводят порядок", — поведала оппозиционерка.

Напомним, в августе в интервью "Радио Свобода" Алексиевич заявила о том, у неё нет сомнений, что белорусские протесты разгоняет российский ОМОН, потому что милицейский спецназ действовал с "нечеловеческой сатанинской яростью".