Вылеченный Трамп: COVID не страшнее обычного гриппа

После того, как президент США вернулся в Белый дом из больницы, где он лечился от коронавируса, Трамп поделился в Twitter "своим личным опытом борьбы с COVID".

По словам американского лидера, он много узнал о коронавирусе за время, проведенное в больнице. И теперь призывает граждан своей страны "не бояться вируса":

По словам Трампа, грипп значительно более опасен, чем "вирус Corona":

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!!