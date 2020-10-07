Вылеченный Трамп: COVID не страшнее обычного гриппа

После того, как президент США вернулся в Белый дом из больницы, где он лечился от коронавируса, Трамп поделился в Twitter "своим личным опытом борьбы с COVID".

По словам американского лидера, он много узнал о коронавирусе за время, проведенное в больнице. И теперь призывает граждан своей страны "не бояться вируса":

"Не позволяйте ему управлять вашей жизнью. Не позволяйте ему доминировать над вами. Не бойтесь его. Просто будьте осторожны".

По словам Трампа, грипп значительно более опасен, чем "вирус Corona":

"Наступает волна гриппа. Многие люди умирают каждый год, иногда больше, чем 100 тысяч. Но мы же научились жить с этим так же, как сейчас учимся жить с COVID.