Мировые державы и государства, вовлеченные в гражданскую войну в Ливии, должны прекратить поставки оружия соперничающим правительствам страны.
С таким требованием выступил на виртуальном совещании по Ливии генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Он назвал нарушения со стороны стран, которые продолжают поставлять оружие и другую военную поддержку комбатантам, "скандалом" и призвал к "полному и безоговорочному выполнению эмбарго Совета Безопасности ООН на поставки оружия Ливии».
Глава ООН также заявил, что «будущее Ливии поставлено на карту", и призвал всех ливийцев продолжать работать над достижением прочного прекращения огня:
"Любая возможность для мира должна быть использована», - сказал он, призвав все стороны обсудить военные вопросы в ООН в Женеве в ближайшие недели.
Напомним, то на текущий момент в Ливии 2 правительства: ливийская национальная армия (ЛНА) и непризнанное правительство национального согласия (ГНА), которое базируется в Триполи.
В воскресенье премьер-министр ГНА Файез Аль-Саррадж встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который заявил, что Анкара продолжит свою поддержку "стабильности Ливии."
Лукашенко, который буквально несколько месяцев назад обвинял во всём происходящем мужа Тихановской, потом "координаторов из Европы", а потом нашёл и "российский след", снова передумал — виновата опять Европа.