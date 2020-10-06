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Глава ООН: прекратите вооружать противоборствующие стороны в Ливии

Мировые державы и государства, вовлеченные в гражданскую войну в Ливии, должны прекратить поставки оружия соперничающим правительствам страны.

Глава ООН: прекратите вооружать противоборствующие стороны в Ливии

С таким требованием выступил на виртуальном совещании по Ливии генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он назвал нарушения со стороны стран, которые продолжают поставлять оружие и другую военную поддержку комбатантам, "скандалом" и призвал к "полному и безоговорочному выполнению эмбарго Совета Безопасности ООН на поставки оружия Ливии».

Глава ООН также заявил, что «будущее Ливии поставлено на карту", и призвал всех ливийцев продолжать работать над достижением прочного прекращения огня:

 "Любая возможность для мира должна быть использована», - сказал он, призвав все стороны обсудить военные вопросы в ООН в Женеве в ближайшие недели.

Напомним, то на текущий момент в Ливии 2 правительства: ливийская национальная армия (ЛНА) и непризнанное правительство национального согласия (ГНА), которое базируется в Триполи.

В воскресенье премьер-министр ГНА Файез Аль-Саррадж встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который заявил, что Анкара продолжит свою поддержку "стабильности Ливии."

 

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