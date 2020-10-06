Турцию опять не приняли в Евросоюз

В опубликованном Еврокомиссией ежегодном докладе о состоянии переговорного процесса по приёму стран-кандидатов на членство в ЕС, написано, что "неспособность Турции поддерживать демократию и защищать права человека остается барьером для ее приёма в "европейскую семью".
"Переговоры о вступлении фактически зашли в тупик. Турция продолжает все дальше отдаляться от Европейского Союза, серьезно отступая в таких областях, как демократия, верховенство закона, основные права и независимость судебной системы", — констатирует официальный Брюссель.
В своем докладе Еврокомиссия подчеркнула "значительную озабоченность в связи с репрессиями Турции в отношении мэров большинства курдских юго-восточных районов страны из-за подозрений, что они являются членами военизированной группировки Рабочей партии Курдистана (РПК).
Брюссель заявил, что правительство президента Реджепа Эрдогана
"серьезно повредило местной демократии этим шагом, который привел к насильственному увольнению избранных мэров на юго-востоке и их замене назначенными правительством доверенными лицами".
Несмотря на критику, в докладе была признана роль Турции в размещении миллионов беженцев, бежавших от Гражданской войны в Сирии, заявив, что она "продолжает оказывать существенную помощь более чем 4 миллионам беженцев, из которых 3,6 миллиона-сирийцы."
Анкара, которая еще с 2005 года хочет стать членом Евросоюза, назвала доклад "далеким от конструктивного", заявив, что доклад комиссии "отражает предвзятый, далекий от конструктивного, двойной стандарт ЕС".
"Наше искреннее желание состоит в том, чтобы ЕС смотрел на страну-кандидата Турцию не через узкие и эгоистичные интересы некоторых кругов, а скорее через более широкие и общие интересы нашего континента, общее видение", — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.
Лукашенко, который буквально несколько месяцев назад обвинял во всём происходящем мужа Тихановской, потом "координаторов из Европы", а потом нашёл и "российский след", снова передумал — виновата опять Европа.